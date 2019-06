Real Madrid, Keylor Navas rimane? Ecco perché

Cambio di programma in casa Real Madrid? Da tempo si parla di un possibile addio del portiere Keylor Navas, tanto che i blancos stavano cercando dove poter piazzare il costaricense, offrendolo a diverse squadre. Ma, secondo quanto riportato dal giornale spagnolo As, alla fine potrebbe anche restare: ci sono infatti varie condizioni che bloccano una sua eventuale cessione. Anzitutto, Navas desidererebbe la rescissione contrattuale con le merengues che gli permetterebbe un trasferimento più comodo, ma la società non è disposta a pagargli gli ultimi 2 anni di contratto, come da lui richiesto. Il Real Madrid preferirebbe una cessione standard, ad un prezzo che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Un altro problema è rappresentato dallo stipendio guadagnato dall’estremo difensore: in pochi potrebbero offrirgli 7 milioni di euro di ingaggio.