Real Madrid, l’arrivo di Pogba dipende dalla cessione di Bale: ecco perché

Paul Pogba al Real Madrid in uno scambio con Gareth Bale? L’idea era sorta nei giorni scorsi, ma sembra che l’affare col Manchester United non si farà. Però, come affermato dal giornale spagnolo As, per arrivare al centrocampista francese è indispensabile da parte dei blancos cedere l’esterno gallese, ambito specialmente in Cina. Anche i soldi della partenza di James Rodriguez (direzione Atletico Madrid o Napoli) saranno utili per acquistare l’ex Juventus il campione del mondo a Russia 2018. Pogba, che di recente ha compiuto 26 anni, costa d’altronde ben oltre 100 milioni di euro: lo United dai primi sondaggi ne avrebbe voluti addirittura 200, ma il Madrid non è disposto a superare i 150. Importante anche il discorso ingaggio: il gallese percepisce 14,5 milioni di euro annui, mentre il francese al momento 12 con i Red Devils. In Inghilterra il mercato chiude l’8 agosto, in Spagna il 2 settembre: si punta a concludere il trasferimento entro la fine di agosto.