Real Madrid, lo spogliatoio ammira Mbappé: il campione sarebbe ben accetto…

Il Real Madrid in pochi giorni di mercato ha già speso oltre 300 milioni di euro per alcuni colpi di primo livello, ma il sogno dei tifosi è sempre quello di vedere in maglia blanca Kylian Mbappé. Il sogno di portarlo nella capitale spagnola non è del tutto tramontato, e sicuramente – stando a quanto riportato da As – allo spogliatoio non dispiacerebbe avere il campione francese classe ’98 in squadra: Vinicius e Courtois sono stati gli ultimi, in ordine di tempo, a parlar bene di Mbappé, lodandone le qualità in due differenti apparizioni televisive.

VINICIUS-COURTOIS – Il brasiliano era ospite a Téléfoot domenica mattina 23 giugno e ha detto: “Tutti i tifosi del Real Madrid sognano il francese, penso che presto arriverà: io lo ammiro molto, ha vinto tantissimi titoli e farà molto bene se davvero giungerà”. Nel pomeriggio, il portiere belga ha parlato a Movistar+ direttamente dal circuito Paul Ricard di Le Castellet, in Francia, per assistere al Gran Premio di Formula1: “Se arriverà al Bernabeu questo non lo so, ma di certo so che giocatori come lui saranno sempre i benvenuti al Real Madrid”.

VALVERDE-MENDY – In precedenza, anche il centrocampista Federico Valverde si era espresso a riguardo, parlando anche dell’arrivo di Eden Hazard: “Giocatori così non possono che essere accolti con estremo piacere, sono di grande qualità. Quelli bravi trovano sempre approvazione”. Il difensore Ferland Mendy invece, nel corso della sua presentazione al Real Madrid, aveva detto, anche sull’altro connazionale Pogba: “Perché non dovrei essere felice se dovessero arrivare? Sono giocatori di classe immensa”.