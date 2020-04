Real Madrid lontano da Kane: super offerta per un campione del mondo

Sembrano essere finiti i tempi delle estati folli del Real Madrid. Con tutta probabilità, l’estate che sta per arrivare non sarà all’insegna delle spese esagerate caratteristiche della storia dei Blancos. Colpa dell’emergenza Coronavirus, che sta provocando gravi danni alle finanze di tutti i club. Così il Real sembra aver cambiato strategia: un solo grande colpo e una corposa riduzione della rosa a disposizione di Zinedine Zidane. Di conseguenza il sogno Harry Kane sembra perdere consistenza. Il vero obiettivo delle Merengues sarebbe infatti Kylian Mbappé. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i Blancos sarebbero disposti a spendere 200 milioni di euro per l’attaccante francese, togliendo spazio e risorse per l’assalto al bombe del Tottenham.