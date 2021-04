Real Madrid, mercato stellare in Bundesliga: i nomi

Reyna, Bellingham e Wirtz, tre talenti della Bundesliga nel mirino del Real Madrid

Nel corso degli ultimi anni, la Bundesliga si è affermata come una delle leghe più competitive in Europa. Non solo per quanti club porta a competere fino in fondo alle competizioni europee (il Bayern Monaco è campione in carica della Champions League), ma per il modello di crescita dell’intero sistema calcistico tedesco. Non è un caso che molti dei più fiorenti talenti giochino in Germania, come Haaland o Sancho, e tanti di questi sono entrati nel mirino del Real Madrid.