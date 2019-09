Real Madrid: Navas al Psg, in Spagna arriva Areola

Tutto fatto: il Real Madrid ha chiuso per l’arrivo del portiere Alphonse Areola dal Paris Saint-Germain. A riportarlo AS, che sottolinea come il portiere francese sia già stato inserito in lista per gli impegni di Liga. L’estremo difensore, laureatosi campione del mondo nel 2018 con la sua nazionale, lascia Parigi dopo tre stagioni, durante le quali ha collezionato complessivamente 72 presenze.

Contestualmente Keylor Navas lascia i blancos per trasferirsi in Francia, dicendo così addio ai madrileni dopo cinque anni durante i quali ha conquistato tre Champions League, una Liga, quattro Coppe del Mondo per club, tre supercoppe europee e una supercoppa spagnola.