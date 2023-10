Real Madrid, nel 2024 la priorità è Mbappé. Pronto anche il piano B

Il tanto chiacchierato trasferimento di Kylian Mbappé al RealMadrid pare destinato a concretizzarsi al termine dell'attuale stagione. L'attaccante francese lascerà il Psg a parametro zero a giugno 2024 e la sua prossima destinazione dovrebbe essere proprio Madrid. Se ne è parlato tanto la scorsa estate e le intuizioni sono quelle. Anche per i blancos, che progettano il trasferimento da mesi, se non anni, tenendo comunque in serbo un piano b. Nel caso infatti dovesse fallire il cambio casacca di Mbappé, secondo i maggiori quotidiani spagnoli il Real si dovrebbe riversare sul 22enne del Feyenoord Santiago Gimenez. Il centravanti messicano, originario di Buenos Aires, è la grande sorpresa di questa prima parte di stagione con i suoi 15 gol e tre assist in 11 presenze. Ha un contratto fino a giugno 2027 e un valore di mercato di circa 40 milioni di euro. Una cifra decisamente alla portata del Real Madrid, che per aggiudicarselo dovrebbe comunque affrontare la grana della concorrenza. Una situazione ipotetica, che potrebbe presentarsi nel caso in cui Mbappé cambi idea e decida di rimanere a Parigi.