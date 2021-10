Real Madrid, non ci sono più dubbi: arriva Mbappè

Dalla Spagna sono certi che il francese andrà a Madrid

L'attaccante del PSG Kylian Mbappè non rinnoverà il suo contratto con i parigini in scadenza a giugno del 2022. Secondo AS non ci sono più dubbi sul fatto che il calciatore lascerà la Ligue 1 al termine di questa stagione. Sembra sicura la nuova destinazione del calciatore che andrà al Real Madrid in estate. Mbappè -secondo il quotidiano spagnolo - ha preso una decisione netta e non rinnoverà per nessuna cifra che gli verrà proposta.