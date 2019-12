Real Madrid, occhi puntati su un 17enne francese: la richiesta è di 100 milioni!

Il Real Madrid pensa al futuro. Secondo quanto riportato dal giornale francese L’Èquipe, la società di Florentino Perez sarebbe rimasta stregata da Eduardo Camavinga, mediano classe 2002 del Rennes. Le richieste però del club francese sono altissime: nonostante la giovanissima età, infatti, il Rennes vorrebbe addirittura 100 milioni di euro. Sono aumentati rispetto a qualche mese fa, quando venivano chiesi “solo” 60 milioni. Sempre stando alle indiscrezioni di mercato portate avanti dal primo quotidiano sportivo transalpino, il Real avrebbe avuto modo di seguirlo attentamente sia durante la Ligue 1 che in Europa League, ottenendo riscontri molto positivi. Sono già 21 le presenze di questa stagione per Camavinga e certamente non sarà solo il Real Madrid a essere interessato al giovane.

