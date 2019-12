Real Madrid, occhi su un big del PSG: sfida aperta con il City

Si avvicina la riapertura del mercato e le grandi squadre iniziano a lavorare alacremente per rinforzarsi. Il Real Madrid non si accontenta della leadership nella Liga e vuole un 2020 da protagonista. I Blancos hanno messo nel mirino un pilastro del Paris Saint-Germain. Si tratta di Marquinhos. Il difensore brasiliano non ha ancora trovato un accordo con la società per prolungare il proprio contratto in scadenza nel 2022. Secondo Le10Sport, le Merengues si sarebbero fatte avanti, ma per assicurarsi l’ex Roma dovranno fare i conti con la concorrenza del Manchester City. Si prospetta una sessione di mercato scoppiettante.