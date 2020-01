Real Madrid, Odriozola non si allena: ad un passo il trasferimento al Bayern Monaco

Quelle in corso potrebbero essere le ultime ore da giocatore del Real Madrid per Alvaro Odriozola. Il terzino, secondo quanto raccolto da Marca, non ha infatti partecipato alla seduta di allenamento mattutina della squadra e sarebbe ormai ad un passo dal Bayern Monaco, al lavoro in queste ore in sede di mercato a caccia di rinforzi. Sul giocatore, però, vi sarebbe l’interesse anche di Athletic Bilbao e Siviglia.

Odriozola è approdato nella capitale spagnola nell’estate del 2018, quando i blancos lo hanno prelevato dalla Real Sociedad per l’ingente cifra di 35 milioni di euro.

