Real Madrid, ossessione Pogba: nuovo assalto a gennaio

Paul Pogba continua ad essere uno dei nomi più caldi sul mercato. Il francese, già al centro di numerosi voci nella scorsa estate, ha chiesto al Manchester United una cifra esorbitante per prolungare il proprio contratto, aumentando così di fatto in maniera esponenziale le sue possibilità di addio. Sul centrocampista, non è certo un mistero, vi è da tempo l’interesse del Real Madrid di Zinedine Zidane, che, come riporta il Daily Star, sarebbe pronto a fare un nuovo tentativo per aggiudicarsene le prestazioni.

GENNAIO – I blancos avrebbero intenzione di sferrare l’assalto già a gennaio, facendo leva anche sulla volontà del giocatore, che considera ormai senza futuro la sua esperienza allo United.