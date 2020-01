Real Madrid, pazza idea per arrivare a Koulibaly: 70 milioni più James Rodriguez al Napoli

Kalidou Koulibaly potrebbe dire addio al Napoli. Il Real Madrid sarebbe pronto all’assalto per il senegalese per la prossima stagione. Lo riporta El Desmarque che parla di una pazza proposta dei blancos per il centrale degli azzurri.

Sarebbero 70 i milioni di euro che il Real Madrid metterebbe sul piatto per arrivare al difensore, ma anche un calciatore: James Rodriguez. Il colombiano, seguito da vicino la scorsa estate quando sulla panchina c’era Carlo Ancelotti, potrebbe essere inserito nella trattativa. Molto dipenderà dalla posizione in classifica finale del Napoli. Koulibaly, infatti, in caso di mancato arrivo in zona Champions League sarebbe intenzionato a salutare il club azzurro.