Real Madrid, pazza voglia di Eriksen: clamorosa contropartita offerta al Tottenham

Continuano con insistenza le voci che vogliono il Real Madrid interessato al danese del Tottenham Christian Eriksen. Dalla Spagna, ed in particolare il portare El Desmarque, scrive che i blancos sarebbero pronti ad inserire una contropartita di lusso per arrivare al classe ’92.

Sarebbe Luka Modric il giocatore proposto agli Spurs per arrivare ad Eriksen. Corteggiato nell’ultima finestra di mercato, il centrocampista danese alla fine è rimasto al Tottenham ma al Real Madrid sembrano disposti a tutto per prenderlo. A gennaio è previsto un nuovo assalto che potrebbe vedere l’inserimento nell’affare del Pallone d’Oro 2018. Per il croato sarebbe un ritorno in Premier League avendo già vestito proprio la maglia degli Spurs prima di passare a Madrid.