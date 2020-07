Real Madrid per Fabian Ruiz offerta incredibile e il Napoli trema

Il Real Madrid prova ad accendere il proprio calciomercato con l’arrivo di giocatori giovani, che siano in grado di dare linfa nuova al progetto madrileno di vittorie e conquiste in Spagna ma non solo.

LA RINASCITA

Zidane sta progettando la rinascita del Real Madrid. La squadra spagnola ha bisogno di aprire un nuovo ciclo dopo le grandi vittorie in Champions League degli scorsi anni, e soprattutto dopo la partenza di Cristiano Ronaldo si è resa necessaria un’opera di ricostruzione generale di una rosa fin troppo abituata ad essere dipendente dal portoghese. In questa direzione si muovere il mercato dei Blancos, con l’ingresso di giocatori di qualità e possibilmente giovani, con un grande futuro davanti.

INCREDIBILE OFFERTA

Il Napoli adesso teme di dover perdere uno dei pezzi migliori della sua rosa: Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo classe 1996. Il giocatore rispecchia l’identikit cercato dai madrileni: giovane, con grandi qualità e già nell’orbita della Nazionale maggiore. Le sue doti sono conosciute dal team di mercato del Real Madrid e non solo, ciò che lascia perplesso è la sua incostanza, che però con l’aiuto di Zidane potrebbe pian piano far sparire. Secondo quanto riportato da Don Balòn, l’offerta arriverà in questi giorni e sarà di 65 milioni di euro, sebbene sembra che il Napoli ne chieda almeno 80. Sono attesi risvolti nelle prossime ore.