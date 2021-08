Real Madrid, per Mbappé serve una cifra galactica: 220 milioni o niente

Riufiutati 160 milioni, il Psg potrebbe cedere per una cifra ben più elevata. Da capire sei i blancos la offriranno

Le Parisien avrebbe individuato la somma per la quale il Psg sarebbe disposto a cedere il suo giocatore. Se i 160 milioni offerti dai blancos non sono stati ritenuti abbastanza per il valore di Mbappé, sarebbe di ben 220 la proposta alla quale Leonardo e Al-Khelaifi non direbbero di no. Il prezzo dell'enfant prodige sarebbe stato fissato a tale cifra. La trattativa resta in corso, con il patron merengues Florentino Perez che vuole regalare già in queste ore, e prima della chiusura del mercato, il grande colpo ai suoi tifosi e, ovviamente, anche a mister Ancelotti che potrebbe così contare su un reparto avanzato davvero Galacticos...