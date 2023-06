Real Madrid, prima offerta per Harry Kane

Il Real Madrid sarebbe pronto ad aprire le trattative per Harry Kane. Con l'ufficialità dell'addio di Karim Benzema il club ha necessità di ingaggiare un nuovo numero 9. Ma non uno qualsiasi. Uno di quelli che sotto porta non ha pietà, ma che presenti anche ottime doti tecniche per il palleggio di squadra. Inoltre, la richiesta di Carlo Ancelotti nelle varie riunioni del consiglio del club è stata chiara. Per cui, secondo quanto rivelato da fonti spagnole come Cadena SER, i blancos non solo avrebbero già individuato il prossimo centravanti ma sarebbero convinti di poterlo acquistare. Contando anche sulla volontà del calciatore, ovviamente.