Real Madrid, pronta la super offerta per Lautaro Martinez

L’ottima stagione di Lautaro Martinez non è passata inosservata alle big europee. Sull’attaccante dell’Inter, già autore di 11 reti in campionato, è vivo l’interesse di Barcellona e Real Madrid. Proprio i blancos, in questi ultimi giorni, avrebbero dato una decisa accelerata per cercare di aggiudicarsi le prestazioni dell’argentino nella prossima stagione.

OFFERTA – I madrileni starebbero preparando una ricca offerta da presentare al club nerazzurro: ben 111 milioni di euro.