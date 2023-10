Real Madrid, pronta l’offerta al Bayern per Davies

Il Real Madrid vuole rinforzare una rosa già di altissimo livello e renderla estremamente competitiva. Per farlo pare intenzionata a rinforzare la fascia sinistra, con il profilo di Alphonso Daviesche stuzzica e non poco i desideri dei blancos. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, dalla Spagna sono pronti a spedire al club bavarese una prima proposta di 40 milioni di euro. Una cifra non elevata visto il grande talento dimostrato dal laterale canadese, ma comunque importante data la porzione di campo che quest'ultimo ricopre. I contatti tra i due club sono quindi aperti e bisognerà capire quale sarà la risposta del BayernMonaco, senza contare quella del calciatore, la più importante di tutte. L'operazione in ogni caso è estremamente difficile che si concretizzi questo gennaio, mentre appare più probabile per la sessione estiva di calciomercato.