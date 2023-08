Real Madrid, pronta l’offerta per Mbappé ma ad una condizione…

Il RealMadrid è pronto ad ingaggiare Kylian Mbappé quest'estate. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L'Equipe, i blancos hanno già pronta l'offerta da 180-200 milioni di euro da recapitare al Psg. Ma prima c'è una cosa che il campione francese deve fare per loro. Si tratta di una pubblica dichiarazione di addio nei confronti della sua ex squadra, gesto che Kylian evita da anni e cui non sarebbe favorevole nemmeno in quest'occasione. Ma pare che il trasferimento, alla fine della fiera, sia da fare. Anche perché a Parigi non è più ben accetto, sia dall'ambiente che dallo spogliatoio.