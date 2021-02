Real Madrid, pronti 65 milioni per un top player dell’Inter

L’Inter in questo momento ha un vero trascinatore che è Nicolo’ Barella, un calciatore poliedrico con accelerate spacca avversari che sta in una splendida forma. Il tecnico nerazzurro Antonio Conte sa di poter contare in futuro su di lui ma la situazione economica della Beneamata non è florida e si teme che la proprietà cinese potrebbe cedere qualche calciatore in caso di super offerta. E dalla Spagna pare che il Real Madrid abbia messo gli occhi su Barella anche perchè mister Zidane cerca un’alternativa al 35enne Luka Modric che dovrebbe rinnovare il suo contratto nelle prossime settimane ma non è più un giovanissimo. Seguendo le indicazioni del tecnico francese il patron Florentino Pérez sta già cercando un sostituto delle garanzie, che dalla Spagna dicono si tratti di Nicolò Barella.

L’OFFERTA – L’Inter lo ha pagato 40 milioni per un crack che ora ha 23 anni e che ha superato la fase di adattamento in un club di alto livello che punta adesso allo scudetto. Dalla eventuale cessione il club nerazzurro potrebbe incassare circa 65 milioni. Questa la somma che il Real Madrid metterà sul piatto dell’Inter come hanno anticipato i media iberici.