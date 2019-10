Real Madrid scatenato, Florentino Perez sogna in grande: Mbappé e altri due giovani talenti

Florentino Perez vuole un Real Madrid nuovamente galactico. Dopo aver preso questa estate Eden Hazard, il patron delle merengues ha intenzione di continuare ad investire. La prossima finestra di mercato estiva potrebbe essere ancora più ricca della precedente.

Come riporta ElDesmarque.com, ma anche Ok Diario, Florentino Perez ha in mente almeno tre colpi per la squadra dei suoi sogni. Uno di questi è Kylian Mbappé. La stellina francese del Psg è da tempo nel mirino del Real Madrid. In scadenza nel 2022 con i campioni di Francia, il Psg potrebbe anche non tirare troppo la corda se l’attaccante si mostrasse desideroso di trasferirsi. Ma nei piani dei blancos ci sarebbero anche altri due giovani talenti: Jadon Sancho, stella del Borussia Dortmund, e Kai Havertz, nuovo fenomeno del calcio tedesco che piace anche in Italia alla Juventus, attualmente al Bayer Leverkusen.