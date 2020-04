Real Madrid scatenato sul mercato ‘a causa’ di Jovic: Haaland subito e Mbappé…

Erling Haaland subito, Kylian Mbappé tra un anno. Questo il piano sul mercato del Real Madrid. Come riporta oggi Marca, che dedica la sua prima pagina proprio ai blancos, Florentino Perez ha pronti i due colpi ad effetto per far tornare la squadra di Madrid galactica.

Il giovane bomber del Borussia Dortmund sarebbe il primo acquisto della prossima stagione per la cifra ci 75 milioni di euro. Poi, per il 2021, sarà all-in per la stellina del Psg che sarebbe sfumata proprio nelle scorse settimana a causa dell’emergenza coronavirus. Secondo quanto si apprende, la costante ricerca di un top player per i blancos è da ricondurre al flop dell’acquisto di Luka Jovic, giovane punta serba arrivata nella capitale spagnola la scorsa estate per 60 milioni di euro dall’Eintracht Francoforte. Il giocatore, infatti, non ha convinto Zidane e neppure il patron Florenino Perez, deciso a riscattarsi.