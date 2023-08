Real Madrid, se salta Mbappé pronta offerta per un attaccante di Serie A

Il futuro di Kylian Mbappé è ancora tutto da scoprire, con il RealMadrid che attende a prenderlo a parametro zero nel 2024 mentre il Psg affretta la trattativa. Dunque, non è da escludere che tutto possa naufragare da un momento all'altro e l'attaccante francese non arrivare in Spagna quest'estate. Ma per i blancos non sarebbe altro che imprevisto di un piano già architettato. Secondo quanto riportato da CadenaSER, in caso Kylian non dovesse arrivare il club spagnolo avrebbe già pronto il sostituto. Si tratta di Dusan Vlahovic.