Real Madrid, sei anni di contratto a cifre record per Mbappè

Il 22enne francese tentato dalla mega offerta di Florentino Perez

Anche se il PSG smentisce, si parla con insistenza di un addio di Kylian Mbappè da Parigi dopo l'arrivo di Messi. Il Real Madrid lo tenta mettendo sul piatto per il PSG 100 milioni e da quanto si è saputo, l'attaccante in caso di trasferimento in Spagna otterrebbe un contratto fino al 2027 con uno stipendio di 25 milioni di euro l'anno e 40 milioni di euro come bonus alla firma. L'attuale accordo di Mbappe con il club parigino scade nell'estate del 2022. Pertanto, il 22enne potrà pre-firmare un contratto con il Real Madrid il 1 gennaio, e lascerà il PSG da svincolato. In precedenza si era diffusa l'informazione che il presidente del PSG Nasser Al-Helaifi avesse già deciso il futuro sostituto di Mbappe: l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo.