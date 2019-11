Real Madrid, sfuma il sogno Mbappé: resterà al Psg anche nella prossima stagione. A meno che…

Niente da fare per il Real Madrid, che ormai da tempo corteggia Kylian Mbappé. Secondo quanto raccolto da ESPN, l’attaccante, anche nella prossima stagione, non si muoverà dal Paris Saint-Germain. La cifra richiesta dal club francese per lasciar partire il proprio gioiello, circa 400 milioni di euro, sarebbe infatti inaccessibile anche per i blancos. L’unica possibilità che l’affare possa andare in porto e che Mbappé assuma pubblicamente posizione manifestando il desiderio di lasciare il Psg per raggiungere i blancos: in quel caso, la società parigina verrebbe messa alle strette, vedendosi costretta a rivedere le sue richieste.