Real Madrid, sono otto gli incedibili in estate

Il club spagnolo ha già una lista bloccata per l'estate

Il Real Madrid è ancora in corsa per la Champions League e per la Liga, ma i dirigenti hanno deciso che otto giocatori dell'organico dei Galacticos sono incedibili. Chi non verrà ceduto nella finestra del mercato estivo è sicuramente Karim Benzema che dimostra di essere un attaccante molto forte. Secondo Marca, la lista dei fantastici otto comprende il centrocampista Federico Valverde , gli attaccanti Vinicius Junior e Rodrigo e il centrocampista Martin Odegaard, attualmente in prestito all'Arsenal. Questi giocatori sono considerati fondamentali per il futuro del club iberico. Inoltre, il Real non si separerà sicuramente da tre giocatori esperti della squadra di Zidane: il portiere Thibaut Courtois , i centrocampisti Casemiro e il tedesco Toni Kroos. Il Real Madrid, con 66 punti in 32 turni di Liga, è secondo in classifica un punto dietro l'Atlético di Simeone e uno davanti al Barcellona.