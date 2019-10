Real Madrid, spesa in casa Ajax per gennaio: ecco i nomi sulla lista di Perez

C’è grande voglia da parte del Real Madrid di reagire dopo un inizio di stagione non troppo brillante, soprattutto in Champions League. Nel pomeriggio di oggi, domenica 13 ottobre, abbiamo parlato di nomi altisonanti, da Sancho ad Havertz passando per il “solito” Mbappé, mentre stando a Sport sembra che Florentino Perez stia guardando per gennaio in casa Ajax, proprio la squadra che nella scorsa stagione eliminò dalla Champions i blancos: il primo nome è quello di Donny van de Beek, già molto vicino in estate, per cui però non c’è stato l’affondo decisivo, avendo atteso Pogba fino all’ultimo; il secondo corrisponde ad Hakim Ziyech, utile sia da mezzala che da esterno offensivo. Entrambi hanno un contratto in scadenza per il 2022, vedremo cosa verrà fatto nella prossima finestra di trattative.