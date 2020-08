Real Madrid spiazzato, Modric può partire: un club italiano ci prova

Si accende il mercato che inizia a registrare i primi movimenti. C’è la sensazione che i botti possano arrivare a breve. Un’impressione confermata da voci provenienti dalla Spagna. Secondo il portale Don Balon, Luka Modric potrebbe lasciare il Real Madrid. Il centrocampista croato, vincitore del Pallone d’oro nel 2018, avrebbe fatto capire a Florentino Perez e al tecnico Zinedine Zidane di essere interessato a cambiare aria dopo tanti anni a Madrid.

ASSALTO

Sempre secondo il portalo spagnolo, sulle tracce del giocatore ci sarebbe l’Inter. I nerazzurri si erano già fatti avanti su di lui nel 2018 in risposta all’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus. L’assalto potrebbe riproporsi a distanza di 24 mesi. Tuttavia il club milanese non sarebbe il solo ad aver messo gli occhi su Modric: anche l’Inter Miami sogna il grande colpo per completare una squadra stellare.