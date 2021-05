Real Madrid su Conte, il tecnico ha due richieste per il mercato

Il tecnico italiano ha da poco concluso il suo rapporto con l'Inter

Dopo l'addio all'Inter, Antonio Conte si guarda intorno per valutare nuove opzioni. Il tecnico salentino potrebbe pensare a una nuova avventura all'estero. Su di lui ci sarebbe forte l'interesse del Real Madrid. I Blancos vogliono voltare pagina dopo la seconda esperienza con Zinedine Zidane. Conte sarebbe il profilo adatto per puntare a rilanciarsi, riscattando una stagione poco soddisfacente in campionato e in Champions League.