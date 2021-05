Real Madrid su Mbappé, c’è il piano B: arriva dal City

Il Real Madrid, nel caso in cui non riuscisse a prendere Mbappè, avrebbe scelto il piano B

Ieri sera il mondo ha conosciuto la prima finalista di questa edizione di Champions League, ovvero il Manchester City, per la prima volta nella sua storia all’atto finale della competizione. Non ce l’hanno fatta le stelle del Paris Saint-Germain, che sono cadute sotto i colpi di classe di Mahrez e della collettività della squadra di Guardiola. Stasera sarà la volta di Real Madrid e Chelsea, pronte a darsi battaglia per raggiungere i Citizens in finale. A proposito, i Blancos avrebbero messo gli occhi su una star del City.