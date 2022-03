Real Madrid, trattativa chiusa: Mbappé percepirà 25 milioni netti e super premio

L'attaccante francese la prossima settimana metterà la firma sul contratto

Il match contro il Real Madrid è stato l'ultimo in Champions League di Kylian Mbappé con la maglia del Psg. Una clamorosa eliminazione che ha dato una volta anche alla trattativa che va avanti da mesi del suo trasferimento al Real Madrid. Secondo Marca operazione alla conclusione. Il direttore del giornale madrileno, Juan Ignacio Gallardo, ieri ha aperto il giornale raccontando che Mbappé ha preso la sua decisione -scrive la Gazzetta dello Sport oggi - e che la prossima settimana firmerà l’accordo col Madrid, con annuncio ufficiale rinviato a fine stagione, a queste cifre: ingaggio da 25 milioni netti a stagione, circa il doppio di quanto percepisce ora, e un premio alla firma che si attesterà tra i 60 e gli 80 milioni di euro. A Parigi Leonardo ha smentito una notizia de Le Parisien secondo il quale a Kylian il Psg avrebbe offerto un pacchetto da 200 milioni, 50 a stagione per due anni e 100 alla firma. Per salvare l’immagine e andare al Mondiale nel suo Qatar con quello che potrebbe essere il maggior protagonista della rassegna Al Khelaifi ha pronti 30 milioni di euro netti d’ingaggio, oltre al solito lauto conguaglio alla firma. Si può discutere sui tempi della decisione finale e della firma che ragionevolmente si prolungheranno oltre la prossima settimana, ma sembra più che lecito pensare che Mbappé in Qatar ci andrà come giocatore del Real Madrid.