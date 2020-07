Real Madrid, un ex Milan in arrivo per i Galattici

Il Real Madrid inizia ad accendere i motori del proprio calciomercato, con l’obiettivo dichiarato da parte di Florentino Perez di puntare su nomi forti in grado di ridare linfa ad un Real Madrid che ha bisogno di un cambio generazionale necessario dopo anni di grandi conquiste.

LE RICHIESTE DI ZIDANE

L’allenatore del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha preparato per il proprio Presidente una lista di nomi da tentare di aggiungere all’attuale rosa madrilena, per provare un nuovo assalto all’Europa e ovviamente al campionato. Tra i giocatori in cima alla lista dei desideri del francese ci sarebbe lo straordinario giocatore del Liverpool Sadio Mané, ma il giocatore è parecchio difficile da raggiungere, dal momento che il club inglese sembra che non se ne voglia privare. La situazione di mercato sta vivendo una fase di stallo e sembra che i Blancos adesso si stiano indirizzando verso un altro obiettivo di mercato di altrettanto valore.

UN EX MILAN PER I GALATTICI

Come riportato da Don Balòn, adesso l’obiettivo numero uno per Florentino Perez è Pierre-Emerick Aubameyang, ex attaccante delle giovanili del Milan, che ha trovato la sua definitiva affermazione in Germania con la maglia del Borussia Dortmund. La trattativa per il gabonese potrebbe essere in discesa, considerata la forte volontà del giocatore di calcare il Santiago Bernabeu da protagonista, e la possibilità di convincere l’Arsenal con qualche pedina di scambio, che potrebbe essere rappresentata da Jovic o Isco. Una trattativa non scontata ma comunque fattibile per i madrileni, che presto potrebbero avere a propria disposizione il forte attaccante dei Gunners.