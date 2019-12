Real Madrid, Vinicius la chiave per arrivare a Mbappé

E’ Kylian Mbappé il sogno di mercato del Real Madrid. L’attaccante del Paris Saint-Germain è un chiodo fisso del tecnico Zinedine Zidane, che vuole a tutti i costi averlo a propria disposizione in futuro. Il club francese, fin qui, ha sempre respinto gli assalti delle merengues, ma nelle prossime settimane l’affare, come riporta AS, potrebbe sbloccarsi.

VINICIUS – La chiave sarebbe costituita da Vinicius, giocato del Real apprezzato dal direttore sportivo del Psg Leonardo. Un suo inserimento nell’operazione potrebbe agevolare la riuscita dell’affare, con i blancos che potrebbero così finalmente abbracciare il talento classe 1998.