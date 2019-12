Real Madrid, Zidane a colloquio con Perez: ecco la strategia per Pogba

Il tormentone Pogba potrebbe riprendere presto. Le conferme arrivano dalla Spagna. Infatti, secondo il Mundo Deportivo, il centrocampista francese sarebbe il grande sogno di mercato del Real Madrid. Zinedine Zidane non si è ancora rassegnato all’idea di non avere ai suoi ordini il giocatore campione del mondo con la Francia nel 2018. E così starebbe cercando di convincere il presidente dei Blancos Florentino Perez a cambiare i suoi piani. Al momento, il numero uno delle Merengues non intende superare i 50 milioni di euro per Pogba contro i 150 richiesti dal Manchester United. Tuttavia l’insistenza di Zidane è incontenibile: “Presidente, Paul è una bestia”, la frase attribuita al tecnico e riportata dal Mundo Deportivo. Il tecnico vuole così bruciare la concorrenza della Juventus, pronta a farsi avanti per strappare il francese al Manchester United. Perez potrebbe decidere accontentare il proprio assistito in estate, ma solamente di fronte a una stagione particolarmente positiva.