Real Madrid, Zidane blinda Marcelo: niente Juventus per il brasiliano

Il futuro di Marcelo sarà ancora al Real Madrid. Malgrado lo spazio ridotto trovato in stagione, il brasiliano viene ancora considerato dal tecnico Zinedine Zidane un elemento fondamentale nel suo progetto tecnico-tattico. A riportarlo Defensa Central, secondo cui il tecnico si sarebbe opposto ad un’eventuale partenza del terzino. Una brutta notizia per la Juventus di Maurizio Sarri, che aveva messo il giocatore sul suo taccuino in vista della sessione di mercato estiva. I bianconeri, adesso, saranno costretti a virare su un altro obiettivo.