Real Madrid, Zidane dice addio e adesso Conte sorpassa Allegri

Il francese molto probabilmente andrà alla Juventus

Zizou Zidane lascia il Real Madrid.Come riportano i maggiori giornali online iberici, la decisione è definitiva ed è arrivata la sera di mercoledì 26 maggio, giorno della svolta per l'allenatore francese che ha comunicato sia ai dirigenti del club che ai calciatori di andare via. Non continuerà probabilmente in Spagna e potrebbe dire sì alla Juventus. L'allenatore aveva chiesto qualche giorno per pensare bene alla sua decisione finale giunta qualche giorno dopo la conclusione della Liga.