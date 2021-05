Real Madrid, Zidane via a fine stagione. Il successore è un grande ex

Secondo i media spagnoli, Zinedine Zidane lascerà il club di Madrid in estate indipendentemente dai risultati della squadra nella Liga

A due giornate dalla fine del campionato spagnolo, il Real Madrid culla ancora il sogno di recuperare i due punti alla capolista Atletico Madrid. Ma per il più titolato club al mondo non sarà facile l'impegno di domani con l'Athletico Bilbao in terra basca. Intanto il presidente Florentino Perez pensa anche alla prossima stagione e il dubbio è se Zinedine Zidane resterà alla guida del club o andrà via. Da più parti sostengono che l'ex Juventus andrà via. Spuntano già i nomi dell'eventuale successore del francese. Il nuovo allenatore del Real Madrid potrebbe essere l'ex attaccante Raul secondo Marca. Dal 2018 al 2019, Raul ha allenato la squadra giovanile del Real Madrid e nel 2019 ha guidato la squadra di riserva del Galacticos. È stato riferito che anche l' Eintracht è interessato a Raul che ha giocato in passato in Bundesliga con la maglia dello Schalke 04.