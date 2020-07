Real, pronto l’assalto per Mbappé: l’aiuto potrebbe arrivare dal… PSG!

La crisi economica derivante dalla paralisi per l’emergenza Coronavirus non sembra bloccare le manie di grandezza del Real Madrid. I Blancos, infatti, continuano a sognare un mercato da protagonisti assoluti. Tuttavia, stavolta, il presidente Florentino Perez dovrà fare i conti con meno risorse del solito. Un dettaglio che potrebbe costringerlo a vendere per poter acquistare. E a poter dunque alimentare il sogno proibito chiamato Kylian Mbappé.

STRATEGIA

Secondo quanto riportato da Don Balon, il Real Madrid potrebbe trovare un alleato insperato proprio nel Paris Saint-Germain, club detentore del cartellino dell’attaccante francese. I parigini sarebbero disposti ad acquistare il centrocampista Dani Ceballos, attualmente con i Blancos, che chiedono almeno 40 milioni. Il PSG si accollerebbe la spesa per rilevare il cartellino del giocatore, ma fornirebbe al Real parte della somma da impiegare per Mbappé, il cui prezzo è di 120 milioni di euro.