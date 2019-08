Real, si complica Neymar: alcuni big bloccano la trattativa

Il Real Madrid ha fiutato la possibilità di piazzare l’ennesimo grande affare di questa incredibile estate. L’addio imminente tra Neymar ed il Paris Saint-Germain è un’occasione fin troppo ghiotta per lasciarsela scappare. Così, i contatti tra i Blancos e la dirigenza della società vincitrice dell’ultima Ligue 1 si sono fatti sempre più fitti. Tuttavia, come riportato da Marca, il grosso ostacolo per le Merengues non arriva tanto dalla concorrenza per O’Ney, quanto piuttosto da alcune magagne interne. Infatti, Luka Modric non è intenzionato ad essere inserito nella trattativa per Neymar come contropartita tecnica. Inoltre, Gareth Bale ha rifiutato la cessione e la sua permanenza mette a rischio l’arrivo del brasiliano per il tetto salariale. Insomma, il Real deve fare i conti con una grana assai insidiosa e non semplice da risolvere.