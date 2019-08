Real, si complica Pogba: ecco il nuovo obiettivo di Zidane

Da diverso tempo il Real Madrid ha messo nel mirino Paul Pogba. Il centrocampista francese è il grande sogno di Zinedine Zidane, pronto a fare follie pur di avere in squadra il connazionale campione del mondo nel 2018. Attualmente, però, l’affare è decisamente complicato da realizzare a causa della resistenza del Manchester United, il club detentore del cartellino del transalpino. Così, secondo quanto riportato dal Daily Mail, i Blancos sarebbero pronti a dirottare tutte le risorse impiegate per arrivare a Pogba su un nuovo grande nome. Il profilo più gradito sarebbe Neymar. L’attaccante brasiliano è vicino all’addio al Paris Saint-Germain e gradirebbe il ritorno in Spagna.