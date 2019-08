Rebus Juve: Sarri blinda Emre Can, ma due big europee si fanno avanti

A sorpresa, l’avventura di Emre Can alla Juventus potrebbe essere vicina alla conclusione. Ne è convinto il Daily Mail: secondo il quotidiano inglese, infatti, i bianconeri si troverebbero costretti a sfoltire la rosa di Maurizio Sarri, a partire dal centrocampo, il reparto con più interpreti. Date le possibili permanenze di Blaise Matuidi e Sami Khedira, potrebbe toccare proprio al tedesco lasciare la Vecchia Signora nonostante lo stesso Sarri abbia chiesto espressamente di confermare l’ex Liverpool. Tuttavia, non mancano le proposte per Emre Can: Bayern Monaco e Paris Saint-Germain sono pronti a farsi avanti per acquistare il centrocampista. La Juventus valuta su come muoversi.