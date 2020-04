Redknapp: “Kane? Sarebbe il centravanti ideale per il Manchester City…”

Harry Kane potrebbe lasciare il Tottenham in estate. L’attaccante avrebbe infatti manifestato il desiderio di intraprendere una nuova avventura per andare a caccia di qualche trofeo, obiettivo fin qui sfuggitogli con la maglia degli Spurs. Del giocatore, a Sky Sports, ha parlato l’ex allenatore dei londinesi Harry Redknapp.

FUTURO – “Kane è un ragazzo ambizioso, un professionista esemplare e un ragazzo eccezionale: lui vuole giocare per vincere. Penso che sarebbe il centravanti ideale per il Manchester City, con Aguero che si sta avviando alla conclusione della sua carriera. Io spero che possa rimanere ancora al Tottenham, ma non resterà senza un progetto vincente”.

RIO FERDINAND RIVELA: “KANE? POTREBBE ANDARE ALLA JUVENTUS…”