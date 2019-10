Reggina, colpo a sorpresa: vicinissimo l’ex Milan Mastour, pronto un triennale

Ricordate Hachim Mastour? Il classe ’98 doveva sfondare col Milan, ne parlavano tutti benissimo, ingaggiato dai rossoneri nel 2012 per circa due milioni di euro all’età di 14 anni dopo essersi messo in mostra nella Reggiana. Italiano naturalizzato marocchino, nel 2015 fu ceduto in prestito al Malaga per mettere minuti nelle gambe e crescere professionalmente, ma non giocò praticamente mai né lì né in Olanda allo Zwolle, nell’annata successiva. Poi un altro anno in rossonero, per poi ritrovarsi svincolato nell’estate 2018. Nel 2018-19 ha giocato in Grecia, nel PAS Lumia, scendendo in campo solamente 6 volte fra campionato e coppa, prima della rescissione del contratto avvenuta a marzo. Insomma, da essere inserito nella lista dei migliori 50 calciatori nati nel ’98 secondo il Guardian, a non trovare alcuna continuità in giro per l’Europa.

Attenzione adesso alla Reggina: stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, Mastour è stato proposto dal ds Taibi dall’avvocato Domenico Belardi della BFP. Il club amaranto ci ha pensato in gran segreto e ora avrebbe pronto un triennale. La tecnica del giocatore è indiscutibile, nelle prossime ore potrebbero essere formalizzati gli accordi.