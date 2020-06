Reggina incontenibile: dopo Menez un altro ex Milan nel mirino

La Reggina ha battuto con Jérémy Menez il primo grande colpo del calciomercato estivo di Serie B, ma potrebbe non essere finita qua. La squadra allenata da Toscano infatti mira in grande e la dirigenza sta facendo di tutto per allestire una rosa di qualità ed esperienza, che possa compiere subito il grande salto verso la Serie A.

QUALITÀ ED ESPERIENZA

Jérémy Menez incarna alla perfezione quel prototipo di giocatore che la Reggina sta cercando, ovvero un atleta con una grande qualità e un ottimo trascorso tra i club. La Serie B è un campionato altamente competitivo, e il Monza di Galliani e Berlusconi sta già lavorando per allestire una rosa d’altissimo livello agli ordini di Mister Brocchi. La Reggina se vuole rispettare le ambizioni della tifoseria non potrà fare da meno, ed è per questo che pare che si stia preparando a battere un altro grande colpo dalla Serie A.

EX MILAN NEL MIRINO

Valter Birsa sarebbe finito nella lista dei desideri della Reggina. Un profilo di grande qualità ed esperienza, lo sloveno può vantare quasi dieci anni di permanenza in Serie A e quasi 100 presenze nella Nazionale di appartenenza. Al Cagliari di Walter Zenga sembra che lo sloveno non abbia trovato tanto spazio, e la cessione potrebbe essere ormai prossima, considerato anche il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. La Reggina è alla finestra e attende novità, nella speranza di poter formare con Menez, Birsa e Denis un tridente in grado di annichilire le difese di tutta la Serie B.