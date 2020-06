Reggina, Taibi punta Menez: “Lui il nostro sogno, ma non è semplice”

La Reggina fa sul serio per Jeremy Menez. L’esterno francese, ex di Roma e Milan, ha rescisso da poco il contratto con il Paris FC e potrebbe approdare da svincolato al club calabrese. Il direttore sportivo degli amaranto Massimo Taibi fa il punto della situazione ai microfoni di Tuttosport: “Il nostro sogno è lui. Se dovesse venire a Reggio Calabria faremmo davvero un grandissimo colpo. Ci sto lavorando anche se, a dire la verità, non è assolutamente un’operazione semplice. Il mercato si evolve in negativo e in positivo giorno per giorno. Posso dire comunque che in queste settimane ho già trattato una quarantina di giocatori”.