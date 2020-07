Reggina, tre attaccanti per un posto: la difficile scelta di Taibi

La Reggina sta iniziando il proprio calciomercato muovendo molto bene le pedine sulla scacchiera. Dopo il colpo Menez, adesso i calabresi stanno progettando almeno un altro trasferimento per il reparto offensivo.

GRANDI OBIETTIVI

Gli amaranto in vista della prossima stagione hanno in testa di raggiungere grandi obiettivi. L’idea è quella di costruire una rosa pronta per il doppio salto, con uomini dal rendimento sicuro già navigati in categoria, oppure con una grande esperienza in serie superiori. Con questo identikit il direttore sportivo Massimo Taibi è alla ricerca dei profili giusti in vista del campionato di Serie B.

UNA POLTRONA PER TRE

Sono tre gli obiettivi per l’attacco della Reggina, stando a quanto riportato sulla Gazzetta dello Sport: Stefano Pettinari, Francesco Forte e Kyle Lafferty. Quest’ultimo sembra che sia uno tra i più graditi al direttore sportivo amaranto, e sebbene la trattativa sia difficile non sono da escludersi brusche accelerate nelle prossime ore. Più facile invece arrivare a Pettinari qualora il Trapani dovesse retrocedere, dal momento che difficilmente il ragazzo accetterà di giocare in Serie C considerata la grande stagione di cui si sta rendendo protagonista. Per quel che riguarda Forte si dovrà trattare col Waasland-Bereven, squadra titolare del cartellino che quest’anno l’ha prestato alla Juve Stabia.