Reina, clamoroso dietrofront: niente Valencia, resta in una big di Serie A

Pepe Reina si sarebbe stancato di aspettare il Valencia e avrebbe optato per un’altra squadra. Questa volta, però, non straniera bensì di Serie A. Reduce dal prestito all’Aston Villa, con tanto di salvezza miracolosa ottenuta, il portiere del Milan sarebbe pronto a diventare il nuovo giocatore della Lazio.

Reina: c’è la Lazio

Nonostante le voci insistenti di un possibile accordo tra Reina e il Valencia, pare che il portiere si sia stancato di attende gli spagnoli. Secondo Marca, l’estremo difensore avrebbe deciso di non attendere oltre. In tal senso si sarebbe già perfezionato un altro accordo.

Secondo i rumors di queste ore, Reina sarebbe vicinissimo alla permanenza in Serie A e più precisamente alla firma con la Lazio. La grande esperienza internazionale, affidabilità e carisma saranno doti utili ai biancocelesti per la prossima stagione. Per l’ex Napoli sarebbe pronto anche un contratto, forse biennale.

