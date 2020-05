Reina, futuro francese: lo vuole il Psg

Il futuro di Pepe Reina potrebbe essere in Francia. Il portiere spagnolo, ancora di proprietà del Milan, ma ceduto in prestito agli inglesi dell’Aston Villa lo scorso gennaio, potrebbe cambiare ancora una volta campionato, ma questa volta approdare in Ligue 1 addirittura al Paris Saint-Germain.

A riportarlo è footmercato.net che scrive come Reina farà ritorno al Milan, club con il quale ha ancora un anno di contratto, al termine della stagione ma tuttavia rimarrà poco a Milano. Infatti, sull’espero 37enne spagnolo ci sarebbe il forte interesse dei neo campioni di Francia del Psg che, complice anche la complicata situazione del riscatto di Sergio Rico dal Siviglia (per il quale occorrono circa 10 milioni), sembra volersi tuffare proprio su Reina per fare da vice a Keylor Navas. Impossibile per lo spagnolo dire di no. A questo punto per Reina, dopo aver giocato in Serie A, nella Liga, in Premier League e in Bundesliga, ci sarebbe anche l’ultimo dei più importanti campionati d’Europa. Uno stimolo in più per una straordinaria carriera.