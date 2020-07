Remy, il passaggio al Benevento dopo ‘l’affronto’ del Lille

Il neo acquisto del Benevento Loic Remy ha confessato un curioso retroscena relativo al suo passaggio alle Streghe dal Lille. L’esterno d’attacco, come scrive xsport.news, ha fatto sapere attraverso Instagram i motivi per cui ha scelto proprio il club giallorosso. Dietro al suo trasferimento, oltre che la voglia di una nuova importante esperienza ci sarebbe una sorta di ‘affronto” da parte dell’ex società.

Remy: il retroscena

“Avevo chiesto al Lille un certo ingaggio ma mi hanno detto di no proponendone uno molto più basso”, ha spiegato Remy. “A quel punto io ho detto sì a patto che venisse inserito un bonus in caso di qualificazione in Champions League o di qualche vittoria. Poi, però, uno di cui non farò il nome, ha detto al mio agente: ‘Credi che a 33 anni possa ricevere un’offerta migliore?’. Ecco questo è stato un errore fatale. Quando il Lille ha saputo che stavo andando da un’altra parte, il presidente mi ha chiamato ma era troppo tardi. Avevo già scelto il Benevento e avevo dato la mia parola”.

QUI LE NEWS DI GOSSIP